افتتاح دوار الشيخ زايد بالرملة البيضاء احتفالا بعيد الامارات

أقام سفير ​الإمارات​ العربية المتحدة ​حمد سعيد الشامسي​، حفل استقبال في ​الرملة البيضاء​، بجانب مبنى ​أمن الدولة​، لمناسبة العيد الوطني 47 لبلاده، تم خلاله افتتاح دوار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ولفت الشامسي الى أن "دولة الإمارات عملت على ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية، ونبذ التمييز والكراهية، وقبول الآخر، من خلال تبني برامج وطنية بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية. وتعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجا وقدوة تحتذى في التسامح وقبول الآخر لاحتضانها أكثر من 200 جنسية على أراضيها يعيشون بانسجام ووئام، ويضمن القانون الحق للمقيمين في استخدام مرافق الدولة الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية أسوة بمواطنيها بدون أي تمييز".

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