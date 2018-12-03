حمادة: في الشكل نأسف لتدخل المعلومات في موضوع الجاهلية

إعتبر وزير التربية ​مروان حمادة​ في حديث إذاعي أنه "لم يبق شيء من هيبة الدولة، وموضوع تدخل المعلومات في ​الجاهلية​ نأسف على شكله"، متسائلا:" لماذا هذا الهجوم على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​؟".

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