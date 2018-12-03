المقدح: تسجيل هجرة 1500 فلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية

أكد القيادي في "حركة فتح" ​منير المقدح​، أن "أحوال الفلسطينيين ازدادت صعوبة، وقد تم تسجيل هجرة 1500 فلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية"، معددا مجموعة أسباب تجعل ​الهجرة​ الهدف الأول للقسم الأكبر من ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​، لافتاً إلى أن "​البطالة​ لامست 70 في المائة بالمخيمات، كما أن خدمات "​الأونروا​" تراجعت بشكل كبير أخيراً، إضافة لعدم إمكانية تملك منزل أو ممارسة مهن تتطلب الانضمام إلى نقابات".

وأشار المقدح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، الذي تأثر به بشكل كبير المواطنون ​اللبنانيون​، انعكس بشكل مضاعف على الفلسطينيين الذين يرزحون أصلاً تحت وضع صعب، ما أدى لهجرة نحو 1500 شخص خلال الأشهر الستة الماضية"، كاشفا عن "وجود سماسرة محليين ودوليين يُسهمون في هجرة الفلسطينيين، ويتم دفع مبالغ كبيرة للوصول إلى ​أوروبا​، وأن عدداً كبيراً من اللاجئين باع كل ممتلكاته لضمان مغادرته لبنان".