النشرة: تحليق لطائرة إستطلاع إسرائيلية على علو متوسط فوق العاصمة بيروت

افاد مراسل "​النشرة​" أنه "سجل تحليق مكثف صباح يوم ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من دون طيار فوق اجواء العاصمة ​بيروت​ وعلى علو متوسط، حيث ترى بالعين المجردة ويسمع صوتها بوضوح".

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