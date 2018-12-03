أفادت معلومات عن وفاة النازحين السوريين (ع.م) و (و.ع)، نتيجة حريق شب في مخيم للنازحين السوريين في بلدة اليمونة فجرا، التهم ما يقارب الخمسين خيمة.
وقد تولت فرق إطفاء الدفاع المدني، إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان الذي كان يغمر المخيم.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نازحين سوريين اثنين نتيجة حريق في مخيم في اليمونة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .