وفاة نازحين سوريين اثنين نتيجة حريق في مخيم في اليمونة

أفادت معلومات عن وفاة ​النازحين السوريين​ (ع.م) و (و.ع)، نتيجة حريق شب في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ​اليمونة​ فجرا، التهم ما يقارب الخمسين خيمة.

وقد تولت فرق إطفاء ​الدفاع المدني​، إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب ​الضباب​ الكثيف والدخان الذي كان يغمر المخيم.