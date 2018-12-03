حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة مع بقاء البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما يزيد الإحساس بالبرودة.

في حين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتسقط خلال ساعات الفجر والصباح أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط زخات من الأمطار فوق المناطق الشمالية بشكل أساسي، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتسقط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا فوق المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات الليل يمتد تساقط الأمطار لمناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.