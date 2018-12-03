الرئيس النيجيري “محمد بخاري” يوضح حقيقة استبداله بشخص يشبهه!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:50 صباحًا, 3 ديسمبر 2018 م

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نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري، يوم الأحد، مزاعم قالت إنه توفي وإن سودانيا شبيها له حل محله ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر.

التسجيلات المصورة

ووفقا لـ”رويترز”، قضى بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير/ شباط 5 أشهر في بريطانيا العام الماضي حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.

ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله.

ولم يتم تقديم دليل على ذلك لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على يوتيوب وفيسبوك.

تدهور حالتي الصحية

وبسؤاله عن جبريل قال بخاري لنيجيريين في بولندا حيث يحضر مؤتمرا هناك “أؤكد لكم إنه أنا. سأحتفل قريبا بعيد ميلادي الـ 76 وسأظل قويا”.

وقال “الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية” مضيفا أن من يروجون للشائعة “جهلة وليسوا متدينين”.