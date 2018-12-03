انت الان تتابع محمود: فضلت الأهلي على أوروبا.. وهذا ما قاله لي صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٨ ص

أكد محمد محمود، لاعب خط وسط وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي أنه يعلم أن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر صعبة للغاية، معلقًا: «أنا رايح للأهلي ومش رقم 1 وهحاول أكون رقم 1 في مصر مش الأهلي بس»، وأعلن النادي الأهلي عن إتمام تعاقده بشكل رسمي مع محمد محمود لاعب نادي وادي دجلة، لمدة أربعة سنوات ونصف تبدأ من أول يناير المُقبل، وخاض اللاعب الشاب، 14 مباراة مع وادي دجلة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفا وخاض لاعب وسط وادي دجلة مباراتين دوليتين مع منتخب مصر بواقع 34 دقيقة، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكشف محمود، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، أن نادي هوفنهايم الألماني كان يريد ضمه، بالإضافة إلى عروض أخرى من هولندا وسويسرا، لكن الأمر انتهى بانتقاله للأهلي وبالطبع هو سعيد بهذه الخطوة. وتحدث اللاعب الشاب، عن كواليس لقائه مع النجم