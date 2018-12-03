الان تتابع القبض على خلية حوثية حاولت إختطاف الشيخ جمال المعمري في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مأرب - الخليج 365: ألقت قوات الأمن اليمنية من القبض على خلية مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي حاولت اختطاف الشيخ جمال المعمري في مدينة مأرب. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365“فإن الشيخ المعمري كان وقد تم إختطافه في السابق من قبل المليشيات الحوثية وتعرض للتعذيب وخرج من سجونها وهو مشلول وقد أعادت المليشيات الكرة من جديد وسعت لاختطافه إلا أن محاولتهم باءت بالفشل على يد رجال الأمن.

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