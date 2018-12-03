الإعلام الروسي يبرز حصول جواز سفر الإمارات على المرتبة الأولى عالميا

أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الروسية الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات، بحصول جواز السفر الإماراتي على المرتبة الأولي عالميًا، والذي جاء متزامنًا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ47.

ونقلت وكالتا الأنباء "ريا نوفوستي" و"فيستي .رو"، في خبر نشرتهما، الإنجاز التاريخي بحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول حسب مؤشر "باسبورت إندكس"، مشيرة إلى تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي قال خلالها: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا".

كما تناولت الصحف الروسية الصباحية والمسائية ومنها "كوميرسانت وارجومينتي" هذا الإنجاز التاريخي، الذي منح حامل جواز السفر الإماراتي فرصة السفر إلى 167 دولة، دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، مشيرة إلى أن جواز السفر الإماراتي قفز من المرتبة 27 في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى المرتبة الأولى عالميًا في ديسمبر/كانون الأول 2018.