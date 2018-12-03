بعد 3 أيام من تغيبه.. العثور على المواطن المصاب بفشل كلوي في حالة إعياء شديدة

عاد المفقود الثلاثيني الذي يعاني من فشل كلوي، لمنزله بعد ثلاثة أيام من فقدانه وهو في حالة إعياء شديدة ،ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وغسيل الكلى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز قيا جنوب الطائف وذوو المفقود، قد قاموا بعمليات بحث واسعة ،للبحث عنه بعدما فُقد عصر يوم الخميس الماضي بعد خروجه من منزله.