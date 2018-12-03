شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: إصدار قانون الإدارة المحلية يتطلب التنسيق مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنيه فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والماليه وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة الماليه وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخليه فى تأمينها .
ولفت "السجينى " ، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، أن القانون الجديد به جداول زمنيه متدرجه فى تطبيق اللامركزيه لتقضى على أزمة هذه التشابكات ، وأن تكون لكل وحدة محليه موازنه مستقله ،ومنح صلاحيات اوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحليه ، إلى أنه لا يمكن أن يتم تحديد موعد إصداره بقرار منفرد من البرلمان ، حتى وإن كان هو صاحب السلطه فى إصدار التشريعات فلابد من التنسيق مع الكيان المنوط به التنفيذ "الممثل فى الحكومه " ،ليس معنى الانتهاء من القانون أن يناقش فى الجلسه العامه فلابد وأن تكون أجهزة الدولة مستعده لتنفيذه حتى لا يظل حبيس الأدراج .
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: إصدار قانون الإدارة المحلية يتطلب التنسيق مع الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .