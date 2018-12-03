شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: إصدار قانون الإدارة المحلية يتطلب التنسيق مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنيه فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والماليه وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة الماليه وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخليه فى تأمينها .

ولفت "السجينى " ، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، أن القانون الجديد به جداول زمنيه متدرجه فى تطبيق اللامركزيه لتقضى على أزمة هذه التشابكات ، وأن تكون لكل وحدة محليه موازنه مستقله ،ومنح صلاحيات اوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحليه ، إلى أنه لا يمكن أن يتم تحديد موعد إصداره بقرار منفرد من البرلمان ، حتى وإن كان هو صاحب السلطه فى إصدار التشريعات فلابد من التنسيق مع الكيان المنوط به التنفيذ "الممثل فى الحكومه " ،ليس معنى الانتهاء من القانون أن يناقش فى الجلسه العامه فلابد وأن تكون أجهزة الدولة مستعده لتنفيذه حتى لا يظل حبيس الأدراج .