أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، فوز لائحة "التوافق النقابي" المدعومة من المكتب التربوي في التيار "بفارق ضعف الأصوات على اللائحة المقابلة في ​انتخابات​ فرع ​بيروت​ في ​نقابة المعلمين​. وحلت مرشحتا التيار دانيال سويد ولوريت مكرزل، في المرتبتين الثالثة والرابعة بنيلهما تباعا 509 أصوات و506 أصوات".

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني الحر: فوز اللائحة المدعومة من التيار في انتخابات نقابة المعلمين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .