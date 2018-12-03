الأخبار: باسيل في صدد إعادة النظر في كل اتفاقيات لبنان الاقتصادية

أشار مقربون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ في حديث إلى "​الأخبار​" إلى ان الأخير في صدد إعادة النظر في كل اتفاقيات ​لبنان​ الاقتصادية، وسيضعها على جدول أعمال الوزير المكلف ليبلغه بتلك التي ينبغي المحافظة عليها وتلك التي تضرّ ب​الاقتصاد اللبناني​ أكثر مما تفيده.

ولفتوا إلى ان"فريق عمل الوزير سيسبقه الى وزارته هذه المرة، ولن يكون للوزير رفاهية اختيار مستشاريه الذين سيفرضهم عليه رئيس الحزب ضمن آلية عمل واضحة لتحقيق نتيجة عملانية مع حلول الصيف المقبل، لأن أي تلكّؤ في ما سبق سيرتدّ سلباً على وضع التيار. لذلك ستتم معالجة مسألة تقصير أي وزير بسرعة كبيرة".