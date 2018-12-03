مصادر التيار للأخبار: العلاقة بين الرئيس عون وحزب الله على أحسن ما يكون

رجحت مصادر ​التيار الوطني الحر​ أن يتم اعتماد خيار حكومة الـ 32 وزيراً، تعود فيها المقاعد المارونية الستة الى الأحزاب المسيحية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقاعد ​الطائفة السنية​ التي تعود إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​. ليضاف الى الثلاثين وزيراً وزيران، الأول علوي والثاني للأقليات المسيحية.

وأوضحت المصادر في حديث إلى "الأخبار" أن الحلّ هنا يكون بأربعة مقاعد سنية لرئيس الحكومة سعد الحريري، وواحد لرئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​. أما المقعد السادس، فيتخلى الحريري عنه للقاء التشاوري، في مقابل حصوله على المقعد العلوي. أما مقعد الأقليات، فيؤول إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

وشددت على ان "لا صحة أبداً لما يحكى عن نية ​حزب الله​ اقتطاع حصة الرئيس حتى لا يحصل على الثلث المعطل، بل على العكس من ذلك، العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، على أحسن ما يكون".

وأكدت ان "الطبخة الحكومية شبه منتهية، ولكن تجري معالجة كل الثغرات، بما فيها الحقائب والأسماء حتى تبتر إمكانية العودة الى الوراء هذه المرة، على أن تبصر النور قبيل ​عيد الميلاد​ المقبل".