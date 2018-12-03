الجمهورية: وفاة أبو ذياب ناتجة عن عيار ناري من مسافة غير قريبة

كشفت صحيفة "الجمهورية" أنها حصلت على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي، الذي أكد أن وفاة مرافق رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، محمد أبو ذياب، ناتجة من الإصابة بعيار ناري دخل من يسار الصدر ومن مسافة غير قريبة واستقر في الخاصرة اليمنى"، وهذا يعني أنّ الرصاصة أتت من الأعلى الى الأسفل، وبالتالي هناك استحالة أن يكون العيار الناري قد انطلق من أمام منزل وهاب حيث كانت العناصر الامنية، مع العلم أنّ محمد بوذياب كان موجوداً في الطبقة الثانية من المنزل، فيما بقية المسلّحين يطلقون العيارات النارية في الهواء ومن أبنية مجاورة أعلى من منزل وهاب.

ولفتت أوساط مطلعة، عبر الصحيفة الى أنّه "لو حصل ​إطلاق النار​ على عناصر ​شعبة المعلومات​ لكان أدّى حتماً الى مجزرة وكارثة كبيرة، لأنّهم كانوا سيضطرون للردّ على مصادر النيران"، مؤكدة أن "مجرّد عدم إطلاق مرافقي وهاب النار في اتجاه العناصر الامنية يعني أنّ هؤلاء لم يبادروا بطبيعة الحال الى إستهداف المسلحين المنتشرين في محيط منزله لا عند الوصول ولا عند الانسحاب".

وفيما جزم وهاب، وفق "تقرير الطبيب الشرعي" كما قال، أنّ الرصاصة التي أصابت بوذياب هي من نوع M16 أو M4، وأطلقت من سلاح أميري، شددت مصادر أمنية أنّ الـ M4 هي من عيار 5,56 وان مرافقي وهاب يملكون هذا ​السلاح​، وقد رُصدت صورة لأحد مرافقيه على "فايسبوك"، ممن كانوا يشاركون في إطلاق النار أول من أمس، ويدعى سماح حسام الدين، حاملاً بندقية M4.