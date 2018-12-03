"سي إن إن" تنشر محادثات واتساب لخاشقجي "قد تكون سبب مقتله"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قناة "سي إن إن إنترناشيونال" الأميركية، مساء أمس، الأحد، إن محادثات عبر تطبيق واتس آب قد تكون وراء مقتل الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتس آب، بين خاشقجي والناشط السعودي، عمر بن عبد العزيز، المقيم في كندا.

وأشارت "سي إن إن" إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها بن سلمان بشدّة، إحدى العوامل التي دفعت إلى قتله.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع بن عبد العزيز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة واتس آب، تتضمن تسجيلات صوتية وصور ومقاطع فيديو.

وأضافت أن عبد العزيز تواصل مع خاشقجي عبر واتس آب حتى آب/أغسطس 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر واسطة أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي: "يحب القوة والقمع".

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأميركيّة (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية".