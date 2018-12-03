وكالة: التحالف بقيادة أمريكا أطلق صواريخ على مواقع حكومية في شرق سوريا

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله مساء اليوم الأحد إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة أطلق صواريخ على مواقع تابعة للحكومة السورية جنوبي بلدة السخنة في شرق سوريا.

وقال المصدر إن الصواريخ أطلقت في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) ولم تتسبب إلا في أضرار مادية.