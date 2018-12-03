شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: تنظيم الأسرة واجب على كل مواطن للحفاظ على الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إن التصدى للأزمة السكانية فى مصر يحتاج إلى تكاتف والعمل على الأرض من جميع المؤسسات فى الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية عليها دور كبير فى هذا الصدد لأن طبيعة المواطنين يستجيبوا لنصيحة المؤسسات الدينية سواء رجل الأزهر أو الكنيسة .
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأزمة السكانية خطر كبير على الدولة لابد من التخلص منه ، فتنظيم الأسرة أصبح واجب على كل المواطنين للحفاظ على أسرتهم وعلى الدولة ككل من الأزمة السكانية التى تتفاقم بشكل كبير ، لافتا أن التحرك فى مبادرات سواء الوزارات وغيرها مطلوبة ولابد من دعمها .
كان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أكد ضرورة التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة وأنها أصبحت تتعلق بالأمن القومى مما يتطلب تضافر كافة الجهود على مستوى مؤسسات الدولة.
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