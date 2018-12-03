شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه العبد يطالب المؤسسات الدينية بزيادة نشاطها خارجيا لإظهار صحيح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أسامه العبد ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ،جميع المؤسسات الدينيه المعنيه بتوسيع الخطى الخارجيه من حيث الانتشار فى القاعده الجماهيريه والإطار غير الرسمى من إجل إظهار صحيح الدين ، والتعامل المباشر مع الجاليات المصرية ولقاء النخبه الفكريه والسياسيه بالخارج .

ولفت ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أنه لابد من العمل على توصيل رسالة للعالم، بحقيقة الشريعه الاسلاميه وحقيقة الدين الإسلامى الوسطى والذى يتسم بالمحبة والتسامح ، مشيرا إلى أن الأزهر عقد مؤتمرات عدة فى الخارج للعمل على تجديد الخطاب وإظهار صحيح الدين لكن لازال هناك مطالب بتحركات أوسع والوصول لقاعده اكبر للرد على الإساءات التى تردد بالخارج عن الدين الإسلامي السمح وإظهار وسطية الإسلام المعتدل.

وشدد أن اللجنة الدينية عملت منذ انعقاد البرلمان على جهوده عدة تؤكد حرصها على تجديد الخطاب الدينى حيث عقدت مؤتمر لتجديد الخطاب الدينى دعت فيه كافة المؤسسات الدينية والمعنية بالدولة وتستعد للثانى ، وأيضا حرصت على المشاركة فى كافة الفعاليات الخاصة بهذا الإطار وكانت شريك رئيسى فيه مثل ملتقى الأديان بشرم الشيخ وأيضا مؤتمر السلام العالمى .

وأشار "العبد " إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمر ثانى لتجديد الخطاب الدينى ، تستعد لإعداده وتنظيمه ، إضافة إلى مشاركتها الخارج فى مؤتمرات وجولات بفرنسا وأذربيجان وألمانيا .