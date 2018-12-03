كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية تستغيث بالشرطة: "مجهولون يرجمون منزلي بالحجارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ليلى الهمامي المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية التونسية لعام 2019، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مجهولين قاموا بإلقاء الحجارة على منزلها ومنعها من الخروج. وأوضحت أنها على الرغم من الاتصالات المتكررة بالشرطة إلا أنه لم يجبها أحد.

شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية تستغيث بالشرطة: "مجهولون يرجمون منزلي بالحجارة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .