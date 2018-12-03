كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شبكة (سى بى إس) الإخبارية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة - من طراز "سيسينا 335 " - ارتطمت بأحد المبانى المخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد، مما أدى إلى وفاة قائدها علاوة على شخص آخر كان برفقته.

ولم توافر أية تقارير - حتى الآن - عن اسباب الحادث الذى وقع بالقرب من مطار لاودارديل.