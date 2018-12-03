طهران تكشف عن مخطط سعودي يستهدف إيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

“هنالك وثائق كافية تثبت بان السعودية تخطط في الوقت الحاضر لتنفيذ اعمال تخريبية امنية واقتصادية في إيران”، هذا ما أعلنته الممثلية الايرانية في منظمة الامم المتحدة، في رسالة وجهتها الي رئيس مجلس الامن الدولي وامين عام منظمة الامم المتحدة بتوقيع السفير الايراني “اسحاق آل حبيب”.

وأشارت الرسالة إلى تصريحات المسؤولين السعوديين بجر المواجهة الى داخل إيران، ودعم النظام السعودي لبعض الجماعات الارهابية للقيام بمثل هذه الاعمال داخل البلاد، كمثال بارز للسلوك التخريبي لهذا النظام.

ولفتت الرسالة الى وجود معلومات تؤكد نية السعودية القيام بمخططات للتخريب في الاقتصاد الايراني وكذلك اغتيال مسؤولين ايرانيين عبر استئجار الارهابيين، واضافت، ان هذه الامور تعد جانبا من اجراءات أكبر للسعودية لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة حيث ينبغي على العالم التصدي لها.

ونوهت الرسالة الي جرائم السعودية في العدوان علي اليمن والمجازر التي تطال شعبه البريء وارتكاب جرائم لا حصر لها ضد هذا الشعب المظلوم، مؤكدة بانه على المجتمع العالمي ارغام هذا البلد (السعودية) على وقف جرائم حربها وان تحملها المسؤولية تجاه ذلك.