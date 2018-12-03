شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان: ندعم طارق شوقى فى تطوير المنظومة التعليمة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة تدعم الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم فى قضيتنا فى تطوير التعليم والإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة من أجل مستقبل أفضل.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365" حديث وزير التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التعليم أن الدولة تعطى التعليم اهتماما كبيرا، وأنه تم الانتهاء من إنشاء 35 مدرسة مصرية يابانية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب أن يصل العدد الخاص بهذا النوع من المدارس إلى 100 مدرسة، وخلال العام المقبل سيتم الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة مصرية يابانية جديدة، مضيفًا: "إحنا نقدر فعلا تطوير التعليم"، وهو ما نؤكد عليه دائماً على قدرتنا فى تطوير المنظومة التعليمية كاملة.