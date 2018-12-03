كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسئول "داعشي" بارز في هجوم للتحالف الدولي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، أنّه استهدف فى البادية السورية، الأحد، جهادياً بارزاً فى تنظيم داعش، ضالعاً فى عملية إعدام العامل الأمريكى بيتر كاسيغ.
وقال المتحدّث باسم التحالف الدولى الكولونيل شون راين لوكالة فرانس برس، إنّ قوات التحالف نفّذت ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش، ضالع فى قتل "كاسيغ" الذى خطف فى سوريا فى 2013 وبث التنظيم الجهادى شريط فيديو يصوّر إعدامه فى نوفمبر 2014.
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