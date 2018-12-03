من مدينة البهجة..مراكشيون يهنئون الرجاء بالدقة المراكشية والهتافات: مبروك للخضرة..وديما كوكب!! – فيديو

عبر الآلاف من أنصار فريق الرجاء البيضاوي بشكل خاص، والمغاربة عموما، عن سعادتهم البالغة، بعد تتويج الفريق الأخضر بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.

ففي مدينة الدار البيضاء، ترددت شعارات “أولترا” الرجاء البيضاوي الشهيرة في كل الشوارع والساحات والمناطق الشهيرة بالمدينة، خاصة في كورنيش “عين الدياب” حيث تجمع الآلاف هناك، مرددين شعارات النصر والفرحة والأغاني، كما أظفت الشماريخ االحمراء والخضراء رونقا خاصا لاحتفالات أنصار النادي الأخضر.

أما في باقي المدن المغربية، فإن السعادة بدت واضحة على ملامح كل من شاهد اللقاء، وهو يتابع الفريق الأخضر يرفع الكأس الغالية والعلم الوطني أيضا، فتتويج الرجاء لا يخص الفريق فقط بل هو يهم كل المغاربة.

النموذج، نستقوه لكم من مدينة “البهجة” مراكش، حيث التقت كاميرا “اليوم24” مع عدد من المراكشيون في ساحة “جامع الفنا” وعبروا عن سعادتهم البالغة بهذا اللقب.

إليكم آراء الشارع المراكشي بعد فوز الرجاء بالكأس الإفريقية: