مصرع شخصين فى تحطم طائرة خفيفة بولاية فلوريدا الأمريكية

لقى شخصان مصرعهما، الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شبكة (سى بى إس) الإخبارية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة - من طراز "سيسينا 335 " - ارتطمت بأحد المبانى المخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد، مما أدى إلى وفاة قائدها علاوة على شخص آخر كان برفقته.

ولم توافر أية تقارير - حتى الآن - عن اسباب الحادث الذى وقع بالقرب من مطار لاودارديل.