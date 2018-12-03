شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إقتصادية البرلمان: حل أزمة المصانع المغلقة تعزز من ثقة المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إنه يطالب المجموعة الإقتصادية بالحكومة ومحافظ البنك المركزى بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لحل أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة للمساهمة فى عودته نشاطها مرة أخرى، بما يعود على الإقتصاد القومى بالإيجاب ويزيد من ثقة المستثمرين فى الإقتصاد القومى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365": أحد أعضاء البرلمان عرض فكرة تهدف لحل جزء من أزمة المصانع المغلقة منها أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت، وهو إقتراح أدعو الحكومة لدراسته.
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