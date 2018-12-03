وكيل اللاعب التونسي: بن عمر على أعتاب الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٦ ص
أكد منجي تكتوك، وكيل أعمال التونسي محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي، أن الأخير يقترب من الانضمام للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لافتًا أن حسم الصفقة لا ينقصه سوى بعض الأمور البسيطة. وقال «منجي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «هناك العديد من العروض العالمية لضم محمد أمين بن عمر من إسبانيا وفرنسا لكن اللاعب في الوقت الحالي اقترب كثيرًا من الانتقال للنادي الأهلي».
وأوضح: «العرض الذي سيرضي اللاعب ونادي النجم الساحلي، هو الذي ستتم الموافقة عليه، والنجم أبدى موافقته المبدأية على انتقال بن عمر إلى الأهلي». وتابع: «إدارة النجم الساحلي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل صغيرة تفصل
وأوضح: «العرض الذي سيرضي اللاعب ونادي النجم الساحلي، هو الذي ستتم الموافقة عليه، والنجم أبدى موافقته المبدأية على انتقال بن عمر إلى الأهلي».
وتابع: «إدارة النجم الساحلي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل صغيرة تفصل إتمام الصفقة».
وكشف وكيل اللاعب التونسي الدولي، أن مدير ومستشار التعاقدات بالنادي الأهلي محمد فضل وعدلي القيعي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بدأوا مفاوضاتهم خلال الأسبوع الماضي وقدموا عرضًا رسميًا للحصول على خدمات بن عمر في يناير، وهو ما رحب به النجم الساحلي وبن عمر، وقد تحسم الأمور في الساعات القادمة».
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