انت الان تتابع وكيل اللاعب التونسي: بن عمر على أعتاب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٦ ص

أكد منجي تكتوك، وكيل أعمال التونسي محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي، أن الأخير يقترب من الانضمام للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لافتًا أن حسم الصفقة لا ينقصه سوى بعض الأمور البسيطة. وقال «منجي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «هناك العديد من العروض العالمية لضم محمد أمين بن عمر من إسبانيا وفرنسا لكن اللاعب في الوقت الحالي اقترب كثيرًا من الانتقال للنادي الأهلي».

وأوضح: «العرض الذي سيرضي اللاعب ونادي النجم الساحلي، هو الذي ستتم الموافقة عليه، والنجم أبدى موافقته المبدأية على انتقال بن عمر إلى الأهلي». وتابع: «إدارة النجم الساحلي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، ولا يتبقى سوى تفاصيل صغيرة تفصل