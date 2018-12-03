انت الان تتابع شبيه صلاح بعد إقصاء المصري: انتظر عروض من الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠١ ص
تحدث أحمد رفعت، لاعب جزيرة مطروح، عن مفاجأة تأهل فريقه لدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في دور الـ32 بالبطولة، وحقق جزيرة مطروح أحد فرق دوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل، بالإطاحة بالمصري من بطولة كأس مصر، الفريق البورسعيدي تقدم في الدقيقة من ركلة جزاء أحرزها عمرو موسى في الدقيقة 21 ونجح حسام الدين خليل في تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 59، وأضاف أحمد رفعت عبد المقصود هدفًا قاتلًا للفريق المطروحي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
وأكد «رفعت» في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن لاعبي فريقه خاضوا اللقاء ولديهم حافز ورغبة في تحقيق الفوز، واستعدوا جيدًا لتلك المواجهة، وقاموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة كرم جابر. اللاعب الملقب بين زملائه بشبيه النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أوضح، أن
وأكد «رفعت» في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن لاعبي فريقه خاضوا اللقاء ولديهم حافز ورغبة في تحقيق الفوز، واستعدوا جيدًا لتلك المواجهة، وقاموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة كرم جابر.
اللاعب الملقب بين زملائه بشبيه النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أوضح، أن المدير الفني قام بدراسة المصري البورسعيدي جيدًا قبل المباراة، وتوقع سير اللقاء.
وعن تشبيهه بصلاح، أضاف أن ذلك شرف كبير له، مشيرًا إلى أن البعض كان يتوقع بأنه النجم الدولي بالفعل في بعض المباريات، كاشفًا أنه ينتظر عروض من أندية الدورى الممتاز للانتقال إليه فى شهر يناير المقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه صلاح بعد إقصاء المصري: انتظر عروض من الممتاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .