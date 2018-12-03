شبيه صلاح بعد إقصاء المصري: انتظر عروض من الممتاز

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠١ ص

تحدث أحمد رفعت، لاعب جزيرة مطروح، عن مفاجأة تأهل فريقه لدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في دور الـ32 بالبطولة، وحقق جزيرة مطروح أحد فرق دوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل، بالإطاحة بالمصري من بطولة كأس مصر، الفريق البورسعيدي تقدم في الدقيقة من ركلة جزاء أحرزها عمرو موسى في الدقيقة 21 ونجح حسام الدين خليل في تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 59، وأضاف أحمد رفعت عبد المقصود هدفًا قاتلًا للفريق المطروحي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وأكد «رفعت» في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن لاعبي فريقه خاضوا اللقاء ولديهم حافز ورغبة في تحقيق الفوز، واستعدوا جيدًا لتلك المواجهة، وقاموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة كرم جابر. اللاعب الملقب بين زملائه بشبيه النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أوضح، أن