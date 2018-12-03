محمد محمود يكشف رسالة أبو تريكة له بعد توقيعه للأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ ص
كشف محمد محمود، لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن رسالة محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، عقب التوقيع لصفوف القلعة الحمراء. وأعلن النادي الأهلي عن إتمام تعاقده بشكل رسمي مع محمد محمود لاعب نادي وادي دجلة، لمدة أربعة سنوات ونصف تبدأ من أول يناير المُقبل، وخاض اللاعب الشاب، 14 مباراة مع وادي دجلة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفا وخاض لاعب وسط وادي دجلة مباراتين دوليتين مع منتخب مصر بواقع 34 دقيقة، ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما.
وقال «محمود»، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «أبو تريكة أرسل رسالة خاصة لي عبر تويتر بعد انضمامي للنادي الأهلي». وأوضح: «أبو تريكة تحدث معي وقال لي مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز وإتدرب وإلعب، وإن
وقال «محمود»، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «أبو تريكة أرسل رسالة خاصة لي عبر تويتر بعد انضمامي للنادي الأهلي».
وأوضح: «أبو تريكة تحدث معي وقال لي مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز وإتدرب وإلعب، وإن شاء الله التوفيق هيكون حليفك مع الأهلي».
وتابع: «قابلت أبو تريكة منذ فترة مع منتخب مصر للشباب خلال معسكر في الجزائر وطلب منا التركيز في التدريبات وتمنى لنا التوفيق».
وعن إشادة عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ومنتخب مصر به، أشار اللاعب الشاب، إلى أن تشبيهه له بأبو تريكة أكثر شيء أسعدني في حياتي، مفيش حد هييجي زي أبو تريكة، وتشبيهي به شرف كبير، لأنه لن يتكرر في مصر».
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