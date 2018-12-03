مصدر عسكرى سورى: التحالف الدولى يقصف مواقع تابعة للجيش بريف حمص

قال مصدر عسكرى سورى، بأن قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة نفذت هجوما جديداً على بعض مواقع الجيش السورى بريف حمص الشرقى . وأفاد مصدر عسكرى فى تصريح لـ "سانا" : إن قوات التحالف الدولى قصفت بعدة صواريخ مساء الأحد، على بعض مواقع الجيش السورى فى جبل الغراب جنوب مدينة السخنة بريف حمص الشرقى، موضحا أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

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