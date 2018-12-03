الأمير خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد الى موريتانيا امتداد للعلاقات التاريخية

علق الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في أمريكا، على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله، إلى موريتانيا.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : زيارة سمو سيدي ولي العهد الى موريتانيا الشقيقة امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين والتي تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات.