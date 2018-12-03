ذخائر وصواريخ أمريكية يضبطها الجيش السوري جنوب البلاد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

عثرت الجهات السورية المختصة خلال متابعة أعمال تأمين المناطق التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن بعد تطهيرها من الإرهاب على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بينها صواريخ أمريكية الصنع من مخلفات المسلحين في جنوب البلاد.

وافادت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن ضابط من الجهات المختصة أنه تم العثور خلال عمليات تمشيط القرى المحررة في المنطقة الجنوبية على أسلحة أمريكية الصنع داخل أوكار الإرهابيين ومن بينها صواريخ تاو المضادة للدروع إضافة إلى تجهيزات خاصة بإرهابيي ما تسمى منظمة (الخوذ البيضاء) المعروفة بأنها أداة من أدوات واشنطن والغرب لتنفيذ أعمال إرهابية تحت مسميات إغاثية.

ولفت إلى أنه تم العثور على أكثر من 100 ألف طلقة متنوعة ما بين عيار 23 مم مخصصة للرشاش وعيار 5ر14 مخزنة جميعها داخل مستودعات كبيرة تحت الأرض بطرق علمية صحيحة تضمن بقاءها صالحة للاستخدام ولا تتأثر بالعوامل الجوية في تأكيد جديد على أن المجموعات الإرهابية كانت تعتمد على خبراء ومرتزقة أجانب متخصصين ومدربين من قبل الغرب.

وأشار إلى أن عمليات تمشيط القرى والبلدات في المنطقة الجنوبية مستمرة لرفع مخلفات المجموعات الإرهابية عنها وتأمينها بالكامل لاستكمال عودة الأهالي إلى منازلهم وحقولهم وأعمالهم والحفاظ على حياتهم.

وعثرت الجهات السورية المختصة الإثنين الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع بي 9 وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وأرياف درعا والقنيطرة وحمص.