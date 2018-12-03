شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى يطالب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتاوى ويؤكد: يجب قصره على الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الداعية الأزهرى، أحمد البهى، أن بعض من يخرجون على شاشات التلفاز لا يمثلون الأزهر، ويتصدرون بإصدار فتاوى تثير حالة من البلبلة داخل المجتمع وكان أخرها فتوى تحليل أكل الكلاب والقطط والتى أثارت حالة كبيرة من الجدل.

وقال الداعية الأزهرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لأن يسرع البرلمان فى إصدار مشروع قانون تنظم الفتوى، من أجل منع ظهور شخصيات تزعم أنها تتبع للأزهر وهى لا تتبع له، ويصدرون فتاوى شاذة ليس لها علاقة بالإسلام.

ولفت الداعية الأزهرى إلى أن التخصص فى إصدار الفتاوى هو أمر مهم للغاية، خاصة أن صدور فتاوى شاذة يحدث حالة فوضى كبيرة، وبالتالى فإن قانون تنظيم الفتاوى سيساهم بشكل كبير فى تحديد معايير الشخصيات التى يمكن أن تصدر فتاوى، ويعاقب كل غير المتخصصين الذين يظهرون على الفضائيات ويصدرون فتاوى تحدث حالة كبيرة من الجدل فى المجتمع المصرة.