ماكرون يتراجع عن موقفه ويأمر بمحادثات مع "السترات الصفراء"

في خطوة تبدو أنها تراجع عن مواقف سابقة اتسمت بالصارمة، أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزرائه، بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.

وتفاجأت شرطة مكافحة الشغب، السبت، بخروج محتجين في أحياء باريس الراقية، حيث أحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا منازل في اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ عام 1968.

وكان ماركون صرح، الأسبوع الماضي، بأنه لن يعطي شيئا للذين وصفهم بـ"مثيري الفوضى"، في إشارة إلى حركة "السترات الصفراء" مؤكدا أنه لن يساوي بين...