الفصلة البذيئة .. موقع مغمور يهين جواز السفر المصري ومطالبات بحجبه

بلغة ركيكة لا ترقى للكتابة الصحفية الجادة، ولا التقارير المعلوماتية التي يستمد منها القارئ معلوماته عما يدور حوله من تطورات عالمية وإقليمية، ظهر موقع الفصلة بأسلوب جديد يحط من قيمة الخبر الصحفي ويهدد قدسية الرسالة الإعلامية.

الموقع دون أن يراعي أدنى درجات الوطنية والقيمة التي تزرعها الصحافة في نفوس الجماهير من دعم القضايا العليا للوطن، أخذ يتنابز بعناوين غير مفهومة لإهانة مصر من خلال تقرير لا يمت بصلة لجواز السفر المصري.

الموقع قال في مقدمة تقريره "الباسبور الإماراتي حقق إنجازا كبيرا ووصل للمركز الأول عالميًا في مؤشر passport index اللي...