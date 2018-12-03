سلام يدعو القائلين بفائض القوة والرئيس القوي... إلى "التواضع"

نبه رئيس الحكومة السابق تمام سلام من استخدام "فائض القوة" ومن "اصطناع المعايير" في حديثه عن أزمة تأليف الحكومة، وأكد تضامنه مع "صبر" الرئيس المكلف سعد الحريري في ما يخص السعي لتشكيلها، ودعا إلى "احترام التوازن الوفاقي".



وقال سلام خلال زيارة له إلى طرابلس أمس حيث التقى فعالياتها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة والشمال، ثم خلال لقائه مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار: "لا يمكنني إلا أن أؤكد للجميع بأنه على رغم الحالة الصعبة التي يمر بها البلد والسلبيات من التعطيل، والعرقلة السائدة لاستحقاق وطني كبير هو تأليف حكومة لقيادة البلد، رغم كل ذلك، أنا على ثقة بأن مواقف المسؤولين في هذه المرحلة الصعبة وفي مقدمتهم الرئيس الحريري، كفيلة بالتغيير حتما الى ظروف أفضل والنهوض بالوطن".

وأضاف: "نشد على أيدي كل المخلصين الذين يصبرون ويتحملون، وكان لنا تجربة في الماضي حيث صبرنا وتحملنا، وأملي ان يعبر البلد مجددا الى مرحلة إيجابية بناءة".

وأضاف: "لا شك أن الأزمة التي يمر فيها البلد، تنعكس سلبا على صعيد الاقتصاد والحياة العامة وعلى صعيد المسؤوليات الوطنية، عندما يتم اصطناع مقاييس ومعايير جديدة لضرب مسيرة وحدة الوطن، من خلال التشكيك بالدستور، والتشكيك بالطائف، والتداول بأمور لا علاقة لها لا بالطائف ولا بالدستور، وخصوصا ما يعنونونه بالأعراف، وكأن الأعراف أصبحت هي ما يتحكم بالوطن".

واعتبر أن "من أسوأ ما شاهدت، هو هذا المعيار أو المقياس، الذي اعتمد بأنه أصبح لكل كذا نائب وزير. ما هذا؟ هذا لم يرد في الدستور، ولا في أي مكان. دستورنا وطني بكل معنى الكلمة، ويأخذ في الاعتبار كل المعطيات، وأبرزها المعطى الطوائفي، الذي مع الأسف، تحول إلى ممارسة طائفية. نحن بعيدون كل البعد عن ذلك، خصوصا نحن أهل الجماعة الذين لا نعترف بالطائفية، بل نعترف بطائفتنا، كمكون أساسي في هذا البلد، وعلى هذه الطائفة أن تقوم بما يجب أن تقوم به، وبعدم إفساح المجال أمام أحد للتدخل أو للتصرف، بما يعود لهذا المكون في البلد".

وتابع: "ما نشهده من اصطناع مع الأسف، يدخل علينا بشكل مزعج ومؤذ، ليس فقط على المكوّن، بل على كل الوطن، ونأمل أن تحترم المكونات بعضها بعضا، ويحترم التوازن الوفاقي، لنتمكن من التعاطي معا للنهوض ببلدنا". ورأى سلام أن "الأزمة مستفحلة، ومن أرادها أزمة، وضع لها من المعايير لتستفحل وتحول دون الحلول الممكنة في أقرب وقت لإنقاذ الوطن ولإعطاء الفرصة للمواطن اللبناني، ليشعر أنه ينتمي لوطن، وأن عليه دورا يقوم به".

وقال: "من هنا، نعم أنا مستاء، وأنا لا أوفر مناسبة، إلا وأبرز فيها هذا الوضع وأحمّل من يتحمل هذه المسؤولية، وأتعاضد مع من يصبر، ويعض على الجرح، ويقف موقفا وطنيا صحيحا، وهو المتمثل بما قام وما يزال يقوم به الرئيس سعد الحريري، لحرصه الدائم على توحيد الصف، والعبور بلبنان إلى موقع إيجابي بناء وإنتاجي".

ودعا "كما في الأيام الماضية، إلى قليل من التواضع. لا نطلب كثيرا، إذا طالبنا الجميع بأن يتواضعوا. فائض القوة والرئيس القوي هنا، والمكون القوي هناك، والحزب القوي هنالك، والتكتل القوي، على من نستقوي؟ على بعضنا بعضا؟ إذا تواضع الجميع، لا بد أن نصل إلى مخارج بإذن الله، ولكن إذا استمر منطق فائض القوة، وفرض ذلك على الجميع، فعلينا نحن أن نحذّر وأن ننبه بأن يتحمل كل مسؤوليته في ذلك".

وختم: "إن الحالة الاقتصادية والمعيشية، سلبية على الشعب الفقير و"المعتر"، والشعب الصابر والصامد، يتكل على ممثليه وعلى قياداته أن تنهض به وباستحقاقات وطنه، بدلا من أن تتناتش وتتقاسم النفوذ، على قواعد تذهب بنا إلى مساحات ليس فيها ما يحمد عقباه، وأبرزها مناخ التلوث والفساد، الذي يسود على حساب الشفافية والإخلاص في خدمة وطننا".