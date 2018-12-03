توقعات الأبراج ليوم December 3, 2018

برج الحمل

مهنياً: تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز

عاطفياً: لا تكن عابساً ومكفهراً أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك، وحاول أن تبتسم وتبادل معه أطراف الأحاديث المسلية

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل

برج الثور

مهنياً: تعاني مماطلة في إنجاز المعاملات، وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز

عاطفياً: تجبر أكثر من أي وقت مضى على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت

صحياً: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر

برج الجوزاء

مهنياً: تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءاً وترويّاً، بعيداً عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية

عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما

صحياً: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى

برج السرطان

مهنياً: النزاعات مع الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات

عاطفياً: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك

صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما هو لازم يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل

برج الأسد

مهنياً: يبشّر وضعك المهني بنجاح قريب لم تكن تتوقعه على الإطلاق، ثابر على تفوقك واجتهادك ونشاطك

عاطفياً: تجنب بعض العواصف التي تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، وإذا ساءت العلاقة فإن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها بينكما

صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً

برج العذراء

مهنياً: تحصل تغيرات جذرية في أوانها على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل

عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومانسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال

برج الميزان

مهنياً: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج

عاطفياً: تتلقى في عيد ميلادك هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة

برج العقرب

مهنياً: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج

عاطفياً: تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل

صحياً: معنوياتك مرتفعة جداً نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة

برج القوس

مهنياً: أنت إداري لامع ومنفّذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة

عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما

صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع

برج الجدي

مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر

عاطفياً: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح

صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً

برج الدلو

مهنياً: تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً

عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك

صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها

برج الحوت

مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى

صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك