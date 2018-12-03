توقعات الأبراج ليوم December 3, 2018

برج الحمل
مهنياً: تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز
عاطفياً: لا تكن عابساً ومكفهراً أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك، وحاول أن تبتسم وتبادل معه أطراف الأحاديث المسلية
صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل
برج الثور
مهنياً: تعاني مماطلة في إنجاز المعاملات، وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز
عاطفياً: تجبر أكثر من أي وقت مضى على الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت
صحياً: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر
برج الجوزاء
مهنياً: تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءاً وترويّاً، بعيداً عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية
عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما
صحياً: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى
برج السرطان
مهنياً: النزاعات مع الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات
عاطفياً: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما هو لازم يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل
برج الأسد
مهنياً: يبشّر وضعك المهني بنجاح قريب لم تكن تتوقعه على الإطلاق، ثابر على تفوقك واجتهادك ونشاطك
عاطفياً: تجنب بعض العواصف التي تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، وإذا ساءت العلاقة فإن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها بينكما
صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً
برج العذراء
مهنياً: تحصل تغيرات جذرية في أوانها على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل
عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومانسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً
صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال
برج الميزان
مهنياً: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج
عاطفياً: تتلقى في عيد ميلادك هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنّه لك
صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة
برج العقرب
مهنياً: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج
عاطفياً: تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر العسل
صحياً: معنوياتك مرتفعة جداً نتيجة نجاح مشروع لك أسهم في تأمين الراحة والطمأنينة
برج القوس
مهنياً: أنت إداري لامع ومنفّذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة
عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما
صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع
برج الجدي
مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
عاطفياً: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح
صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً
برج الدلو
مهنياً: تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً
عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك
صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها
برج الحوت
مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى
صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك
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