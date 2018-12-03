وهاب ينفي إمتلاك مرافقيه لل M4... والمستقبل ترد بصورة

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نشر موقع تلفزيون "المستقبل" صوراً للمدعو "سماح حسام الدين", وهو أحد مرافقي رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب حاملاً بندقية "أم4" مجهزة بمنظار قناصة, كما أرفق الموقع صورةً أخرى لمرافق وهّاب مع رفاقه بكامل عتادهم العسكري.
وكان وهّاب قد قال في وقت سابق في إطلالة له على تلفزيون ال LBCI أنه لا يملك هذاالنوع من الأسلحة التي أصيب بها مرافقه محمد ابو ذياب وأدت الى وفاته في وقت لاحق ليل السبت-الأحد, مشيراً الى أن "هذا النوع من الأسلحة تحمله القوى الأمنية فقط".
وتأتي هذه الصور لتدحض ما يقوله وهاب بانه لا يملك سلاح غير "الكلاشن كوف".
وكانت القوى الأمنية قد أكدت أمس في بيانها أنها لم تطلق النار أثناء مداهمتها بلدة "الجاهلية", معقل وهاب.
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