احتجاجات “السترات الصفراء” تتسبب في تخريب وكالة “البنك الشعبي” في باريس -صورة

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن عددا من البنوك في مختلف مدن الجمهورية قد تعرضت للتخريب والنهب في إطار احتجاجات ذوي “السترات الصفراء” وضمنها فرع لبنك مغربي.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية تعرض إحدى وكالات فرع البنك الشعبي المغربي في فرنسا Chaabi bank للتخريب في خضم أحداث العنف التي صاحبت الإحتجاجات في المدينة أمس السبت.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل حجم التخريب الذي لحق بالوكالة البنكية التي توجد في شارع “كليبر” بالمقاطعة السادسة عشرة التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة والجزائريين القاطنين بالعاصمة الفرنسية.

كما تعرضت بنوك أخرى للتخريب أو النهب خلال الإحتجاجات ذاتها وبينها وكالات كل من Bred, Société générale, BNP وغيرها، بكل من مدن باريس وتولوز وغيرها.

من جهة أخرى وفي حصيلة جديدة أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 458 شخصا في جميع أنحاء البلاد، على خلفية الأحداث التي رافقت مظاهرات “السترات الصفراء”، 412 منهم في العاصمة باريس .

وقالت الشرطة في باريس إنّ “412 تم التحقيق معهم إثر أعمال العنف التي شهدتها شوارع العاصمة، السبت، 378 منهم تم وضعهم قيد الاحتجاز”، حسبما نقلت شبكة “بي.إف.إم” التليفزيونية الفرنسية.

كما يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم، “اجتماعا طارئا” مع رئيس وزرائه إدوارد فيليب، ووزيرالداخلية كريستوف كاستانيه، لبحث سبل الرد على الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف لاسيما بالعاصمة باريس.

وتعهد “ماكرون” خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في ختام قمة مجموعة العشرين، بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس، وقال إن المتظاهرين “يريدون الفوضى” وإنه لن يقبل بالعنف.

وكان متظاهرون من “السترات الصفراء” صعدوا، في وقت سابق السبت، على سقف قوس النصر كجزء من احتجاجاتهم على سياسات ماكرون.