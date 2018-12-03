وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:49 صباحًا, 3 ديسمبر 2018 م

المناطق - الرياض

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في نواكشوط اليوم، معالي وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان.