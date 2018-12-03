شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق: الحوثي غدة سرطانية في جسد اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قوات الشرعية تواصل حربها ضد المشروع الإيراني في اليمن (أ ف ب)

قوات الشرعية تواصل حربها ضد المشروع الإيراني في اليمن (أ ف ب)

قال قائد المقاومة الوطنية اليمنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح: إن الحوثي غدة سرطانية زُرِعت في الجسد اليمني كما زُرعت إسرائيل في الجسد العربي.

وأضاف قائد «حراس الجمهورية» في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: إذا كان الصهاينة يدَّعون أن لهم «حقا تاريخيا» في فلسطين، فالحوثي يدعي أن له «حقاً إلهياً» في اليمن وغير اليمن، وتابع قائلا: الشعب مالك السلطة ومصدرها.

وفي شأن مفاوضات ستوكهولم، كشفت الخارجية السويدية أن مشاورات السلام اليمنية لم يتأكد الموعد المحدد لها بعد، مضيفةً: إن الترتيبات جارية لهذه المشاورات.

وتأتي تلك التصريحات؛ بعيد تواتر أنباء عن انطلاقها في 6 ديسمبر الحالي، رافقها تضارب ومراوغة في التصريحات الحوثية، فيما شددت الحكومة اليمنية على أن وفدها لن يذهب للسويد قبل وصول وفد الميليشيات.

» مقتل عقيدين

ميدانيا، لقي قائدان في ميليشيات الحوثي مصرعهما في العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف لتحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين المدعومين إيرانياً.

ونقلت وكالة «2 ديسمبر» التابعة للمقاومة عن مصدر عسكري قوله: إن القيادي الحوثي الميداني العقيد علي بن علي السدرة المكنى «أبونجيب» لقي مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات في جبهة ناطع، بمحور بيحان، مضيفا: إن القيادي البارز الآخر العقيد عبدالحميد علي الدوحمي المكنى «أبوقصان»، لقي مصرعه أيضا مع عدد من العناصر الانقلابية في جبهة قانية الوهبية خلال مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.