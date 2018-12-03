شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ خيار فرنسي.. والحكومة تدعو «السترات» للتفاوض والان نبدء بالتفاصيل

محتج يرفع علامة النصر ويستعد لجولة السبت المقبل (أ ف ب)

تدرس الحكومة الفرنسية فرض حالة الطوارئ، غداة الفوضى، التي شهدتها باريس في إطار احتجاجات «السترات الصفراء»، تزامنا مع دعوتها للمحتجين بالجلوس على طاولة المفاوضات، فيما ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عاد من قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، اجتماع أزمة الأحد.

» إيجاد حل

واجتمع ماكرون برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و«الأجهزة المختصة» لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة ولدرس أحداث السبت، الذي شهدت خلاله الأحياء الراقية في باريس عصيانا وأعمال عنف.

وقبل ذلك اتخذ ماكرون خطوة رمزية وزار معلم قوس النصر، الذي تعرض السبت لأعمال تخريب.

وأدت أعمال العنف إلى إصابة 133 شخصا بجروح بينهم 23 عنصرا في قوى الأمن وإلى توقيف 378 على ذمة التحقيق بحسب حصيلة رسمية الأحد.

» فرض الطوارئ

وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر المتحدث باسم الحكومة، أن هذا سيكون ضمن الخيارات التي سيجري مناقشتها.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو «السترات الصفراء»، بأن تنأى بنفسها عن الجماعات الراديكالية، التي حرضت على العنف وأن تنظم نفسها وتأتي إلى مائدة التفاوض لكنه استبعد أن تغير الحكومة سياستها.

محتج يرفع علامة النصر ويستعد لجولة السبت المقبل (أ ف ب)

» عنف «السبت»

من جهته، لم يستبعد وزير الداخلية كريستوف كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارئ تفاديا لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل.

وبعد أحداث السبت، التي تخللتها أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي لمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في الشكل، للعمل الحكومي. وأعمال العنف هذه التي لم تشهدها العاصمة الفرنسية منذ عقود، دفعت برئيس الوزراء إدوار فيليب إلى إلغاء زيارته لبولندا للمشاركة في قمة حول المناخ.