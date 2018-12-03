شكرا لقرائتكم خبر عن «لبن العناكب» أقوى 4 أضعاف من حليب الأبقار! والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف علماء صينيون أخيرا، وجود نوع نادر من العناكب، القادرة على إرضاع صغارها بما يشبه الحليب.

وتنتمي العناكب لسلالة تدعى "عناكب القفز"، وتدعى "توكسياس ماغناس"، والتي تتواجد عادة في تايوان، وتعيش في أعشاش، ويحاكي مظهرها مظهر النمل بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأكدت الدراسة الصادرة من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم في يونن، أن صغار هذه العناكب، تعتمد كليا على حليب أمهاتها المغذي، والذي يتفوق على حليب الأبقار 4 أضعاف من حيث فائدته الغذائية.

ولاحظ العلماء أن صغار العناكب كانوا يمتصون الحليب بشكل مباشر من الفتحة الموجودة عند أمهاتهن، والخاصة بوضعهن للبيض، وذلك قبل أن يشرب الصغار الحليب المتروك على سطح العش.

وذكرت الدراسة أن أمهات "عناكب القفز" تظل ترضع صغارها لمدة 40 يوما تقريبا، أي بعد وقت طويل من تمكنها من تناول العلف بمفردها.