التعادل يحسم قمة روما وإنتر في الدوري الإيطالي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ ص
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قمة روما وضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، ليرفع إنتر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما رفع روما رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، المباراة بدأت قوية، وجاءت المحاولة الأولى بعد مرور 49 ثانية، بعدما انطلق زانيولو من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى باتريك شيك، أبعدها هاندانوفيتش عن مرماه، وكاد فلورينزي، أن يتقدم لروما في الدقيقة 13، بعد أن سدد كرة قوية أبعدها هاندانوفيتش وترتد ليبعدها سكرينيار.
وفي الدقيقة 26 تعاطف القائم الأيسر لهاندانوفيتش مع إنتر ميلان، بعد تسديدة قوية من فلورينزي من داخل المنطقة اصطدمت بالقائم لتمنع أول أهداف اللقاء. وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 37 عن طريق كيتا من تسديدة قوية سكنت شباك روما، وأدرك النيراتزوري هدف التعادل في الدقيقة 51 من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد
وفي الدقيقة 26 تعاطف القائم الأيسر لهاندانوفيتش مع إنتر ميلان، بعد تسديدة قوية من فلورينزي من داخل المنطقة اصطدمت بالقائم لتمنع أول أهداف اللقاء.
وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 37 عن طريق كيتا من تسديدة قوية سكنت شباك روما، وأدرك النيراتزوري هدف التعادل في الدقيقة 51 من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج المنطقة من جنكيز أوندير، شاهدها هاندانوفيتش دون أن يتحرك.
وفي الدقيقة 66 سجل إيكاردي هدفًا ثانيًا لإنتر، بعدما استقبل عرضية مارسيلو بروزوفيتش براسية قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 74 قرر حكم المباراة بمعاونة الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح روما، بعد لمسة يد من بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء، سجلها كولاروف معلنًا عن هدف التعادل لأصحاب الأرض.
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