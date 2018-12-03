انت الان تتابع التعادل يحسم قمة روما وإنتر في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ ص

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قمة روما وضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، ليرفع إنتر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما رفع روما رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، المباراة بدأت قوية، وجاءت المحاولة الأولى بعد مرور 49 ثانية، بعدما انطلق زانيولو من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى باتريك شيك، أبعدها هاندانوفيتش عن مرماه، وكاد فلورينزي، أن يتقدم لروما في الدقيقة 13، بعد أن سدد كرة قوية أبعدها هاندانوفيتش وترتد ليبعدها سكرينيار.

وفي الدقيقة 26 تعاطف القائم الأيسر لهاندانوفيتش مع إنتر ميلان، بعد تسديدة قوية من فلورينزي من داخل المنطقة اصطدمت بالقائم لتمنع أول أهداف اللقاء. وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 37 عن طريق كيتا من تسديدة قوية سكنت شباك روما، وأدرك النيراتزوري هدف التعادل في الدقيقة 51 من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد