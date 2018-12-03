انت الان تتابع وكيل اللاعب: علي غزال من حقه الانتقال لأي نادٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠١ ص

أكد كريستيان أميل وكيل علي غزال لاعب وسط نادى فانكوفر وايتكابس الكندي والمنتخب الوطنى الأول، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن اللاعب يعد حرًا في الوقت الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الكندي الذي كان يشارك في الدوري الأمريكي، وأضاف وكيل اللاعب: "غزال يحق له الانتقال إلى أي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أنه على علم برغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب منذ فترة قصيرة، وهو نادى القرن والأكبر في إفريقيا والانتقال له شرف كبير لأي لاعب".

وأوضح: "اللاعب تلقى العديد من العروض من أندية أمريكية وأخرى أوروبية خلال الفترة الماضية ونحن نقوم بدراسة جميع العروض فى الوقت الحالى، حتى نستطيع اختيار الأفضل بينها". واختتم قائلا: "غزال رحل بشكل رسمي عن فانكوفر وايتكابس الكندي، وينتظر غزال عملية "الدرافت" الخاصة بالدوري الأمريكي والتي تتضمن اختيار