كيف عاد تامر النحاس للأهلي في وجود عدلي القيعي؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٨ م
من جديد عاد اسم تامر النحاس وكيل اللاعبين للتردد بقوة داخل النادي الأهلي في وجود المهندس عدلي القيعي، مستشار إدارة التعاقدات بالنادي، رغم غياب الأول طيلة السنوات الماضية عن النادي، عاد النحاس بعدما ارتبط اسمه بصفقة محمود السلمي لاعب نادي الشجاعية الفلسطيني، الذي أعلن مسؤولو النادي الأهلي الحصول على توقيعه اليوم الأحد، ورغم أن النادي الأهلي يضم إدارة تعاقدات يرأسها محمد فضل الذي تقدم باستقالته مؤخرًا اعتراضًا على عودة هيثم عرابي للجنة التعاقدات إلا أن مجلس الإدارة لم يبت في الاستقالة حتى الآن، ليظهر القيعي بدلاً منه في الصفقة.
تامر النحاس ظل فترة المجلس السابق بعيدًا عن الأهلي ولم يدخل في أي صفقة لكن سرعان ما عاد للظهور مجددًا في عهد المجلس الحالي، وكانت البداية عندما تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الشابة بمعرفته هو والقيعي بملايين الجنيهات. النحاس في عهد المجلس الحالي كان نصيبه من الصفقات الشابة التي تعاقد معها الأهلي صفقتين
تامر النحاس ظل فترة المجلس السابق بعيدًا عن الأهلي ولم يدخل في أي صفقة لكن سرعان ما عاد للظهور مجددًا في عهد المجلس الحالي، وكانت البداية عندما تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الشابة بمعرفته هو والقيعي بملايين الجنيهات.
النحاس في عهد المجلس الحالي كان نصيبه من الصفقات الشابة التي تعاقد معها الأهلي صفقتين حتى الآن، هما مصطفى البدري القادم من أسوان وأحمد كارلوس لاعب بتروجت، بالإضافة إلى الفلسطيني محمود السلمي.
الطريف أن عودة النحاس للظهور أعاد للأذهان الفترة التي كان يتواجد في كل صفقات الأهلي عندما كان القيعي مدير إدارة التسويق، والتي شهدت التعاقد مع صفقات الدرجة الثانية التي لم يستفد منها الأهلي ورحلوا عن النادي دون مقابل مثلما حدث في صفقات عطية البلقاسي ووائل شفيق ومحمد خلف، وطارق سعد ورامي ربيع وغيرهم.
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