انت الان تتابع كيف عاد تامر النحاس للأهلي في وجود عدلي القيعي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٨ م

من جديد عاد اسم تامر النحاس وكيل اللاعبين للتردد بقوة داخل النادي الأهلي في وجود المهندس عدلي القيعي، مستشار إدارة التعاقدات بالنادي، رغم غياب الأول طيلة السنوات الماضية عن النادي، عاد النحاس بعدما ارتبط اسمه بصفقة محمود السلمي لاعب نادي الشجاعية الفلسطيني، الذي أعلن مسؤولو النادي الأهلي الحصول على توقيعه اليوم الأحد، ورغم أن النادي الأهلي يضم إدارة تعاقدات يرأسها محمد فضل الذي تقدم باستقالته مؤخرًا اعتراضًا على عودة هيثم عرابي للجنة التعاقدات إلا أن مجلس الإدارة لم يبت في الاستقالة حتى الآن، ليظهر القيعي بدلاً منه في الصفقة.

تامر النحاس ظل فترة المجلس السابق بعيدًا عن الأهلي ولم يدخل في أي صفقة لكن سرعان ما عاد للظهور مجددًا في عهد المجلس الحالي، وكانت البداية عندما تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الشابة بمعرفته هو والقيعي بملايين الجنيهات. النحاس في عهد المجلس الحالي كان نصيبه من الصفقات الشابة التي تعاقد معها الأهلي صفقتين