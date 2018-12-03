الان تتابع تحالف دعم الشرعية: تسهيل إخلاء 50 من جرحى الميليشيات الحوثية للعلاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تسهيل إخلاء 50 من جرحى الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى مسقط لتلقي العلاج اللازم لدواع إنسانية.

وأعلنت وسائل إعلام يمنية في وقت سابق، أن طيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 14 غارة جوية استهدفت مواقع مسلحة لمليشيا الحوثي اشتبكت مع قوات الجيش اليمني في مناطق متفرق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريحات صحفية، إن عموم مناطق سيطرة الحوثي لم تسلم من قمعها بما فيهم موظفي الأمم المتحدة في مسعى منها لعزل المدينة وتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.