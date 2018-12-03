شكرا لقرائتكم سوريا.. قصف بالدرون يقتل داعشي متورط بذبح عسكري أميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت شبكة "فوكس نيوز Fox News" الأميركية بمقتل أحد العناصر القيادية في تنظيم "داعش" والمسؤول عن ذبح عسكري أميركي منذ سنوات، وذلك في قصف بطائرة من دون طيار على سوريا مساء الأحد.

ونقلت "فوكس نيوز" عن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بأن القيادي الداعشي الملقب بـ"أبو العمرين"، والمتورط في مقتل العسكري الأميركي بيتر كاسينغ - الذي احتجزته عناصر "داعش" لفترة قبل قتله ذبحاً في نوفمبر 2014 - لقى حتفه في القصف بالدرون على سوريا مساء الأحد.

ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل شين رايان قوله إن قصف الطائرة الدرون تسبب بمقتل "عدة عناصر من تنظيم داعش" أيضاً إلى جانب "أبو العمرين".

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن "أبو العمرين" كان مسؤولاً عن عدة إعدامات تمت بحق مساجين لدى "داعش".

يذكر أن كاسينغ، الذي انضم لقوات الجيش الأميركي في 2004، كان قد أسرته عناصر "داعش" بسوريا في أكتوبر 2013، حيث كان يعمل وقتها في مجال الإغاثة.